Зеленский призвал депутатов Рады поддержать роспуск Конституционного суда

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о невозможности восстановления антикоррупционного законодательства в стране без увольнения судей Конституционного суда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

В связи с этим Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

По мнению президента, из-за сложившейся ситуации под угрозой оказался безвизовый режим с Евросоюзом, а также поддержка ЕС, НАТО, МВФ и других международных партнеров.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.

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