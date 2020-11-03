Зеленский призвал депутатов Рады поддержать роспуск Конституционного суда
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о невозможности восстановления антикоррупционного законодательства в стране без увольнения судей Конституционного суда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.
В связи с этим Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.
По мнению президента, из-за сложившейся ситуации под угрозой оказался безвизовый режим с Евросоюзом, а также поддержка ЕС, НАТО, МВФ и других международных партнеров.
Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.
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