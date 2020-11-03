Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах по результатам опросов

Действующий президент Соединенных Штатах Дональд Трамп обогнал своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, будет основная борьба. Соответствующие данные приводятся на сайте политологического сетевого ресурса Real Clear Politics.

Так, в Огайо Трампа поддерживают 47,4% избирателей, в то время, как его оппонента — 46%. В Северной Каролине, Трамп располагает на данный момент поддержкой 47,8% респондентов против 47,2% у Байдена. Минимальный перевес — 47,8% против 47,6% в пользу Трампа наблюдается в Джорджии. В Айове Трамп заручился поддержкой 47,2% избирателей против 45,8% у Байдена.

Однако в среднем Байден опережает Трампа на 6,8% по популярности среди избирателей.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Трамп представляет республиканцев, Байден — демократов. Претендентами на пост вице-президента США являются Майкл Пенс и Камала Харрис.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опрос показал лидерство Байдена в ключевых штатах

— «Холодная гражданская война»: с чем США подошли к выборам

— Более 94 млн избирателей досрочно проголосовали на американских выборах