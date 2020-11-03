Парламент Перу инициировал начало процедуры импичмента президента

Конгресс Республики Перу проголосовал за начало процедуры импичмента президента страны Мартина Вискарры, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

«На виртуальном заседании принято ходатайство ..., объявляющее президента Республики Мартина Вискарру Корнехо морально недееспособным в соответствии со статьей 113 Конституции», — говорится в сообщении.

Поводом ко второму за два месяца импичменту стали показания четырех человек, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011-2014 годах, которым тогда руководил Вискарра. По их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму свыше $600 тыс.

Мартин Вискарра занял пост президента Перу в марте 2018 года. До этого с 2016 года он занимал должность первого вице-президента страны.

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