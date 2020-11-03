Посольство РФ в Австрии открыло «горячую линию» в связи с терактом
Российское посольство в Австрии открыло «горячую линию» для россиян в связи с терактом в Вене.
«Вниманию российских граждан: если вам требуется помощь, обращайтесь по телефонам: +43-1-712-12-29, +43/664 886 35 017», — говорится в сообщении дипведомства в Facebook.
Представитель МИД Мария Захарова выразила соболезновании Австрии.
«Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии!», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек, один погиб. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что в теракте принимают участие несколько преступников с винтовками, которые атаковали шесть объектов в Вене. Один преступник был застрелен. По данным СМИ, открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
— Террористы атаковали шесть объектов в Вене