Посольство РФ в Австрии открыло «горячую линию» в связи с терактом

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Российское посольство в Австрии открыло «горячую линию» для россиян в связи с терактом в Вене.

«Вниманию российских граждан: если вам требуется помощь, обращайтесь по телефонам: +43-1-712-12-29, +43/664 886 35 017», — говорится в сообщении дипведомства в Facebook.

Представитель МИД Мария Захарова выразила соболезновании Австрии.

«Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии!», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек, один погиб. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что в теракте принимают участие несколько преступников с винтовками, которые атаковали шесть объектов в Вене. Один преступник был застрелен. По данным СМИ, открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.

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