Президент Аргентины намерен привиться российской вакциной от коронавируса

Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что он привьется российской вакциной от COVID-19 только после того, когда доступ к ней будут иметь остальные граждане страны. Об этом глава государства сообщил РИА «Новости».

Политик признался, что у него есть два образца препарата, присланных из России.

«Но мне кажется нечестным вакцинироваться, тогда как другие аргентинцы не могут этого сделать», — заявил Фернандес.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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