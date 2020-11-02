Трамп: при Байдене Китай будет владеть США

Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что его конкурент на выборах главы государства Джо Байден не сможет эффективно вести переговоры с Китаем.

«Байден никогда не сможет вести переговоры с Китаем. Они бы владели США, если бы он когда-либо был президентом!» – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон начал обвинять китайскую сторону в пандемии новой коронавирусной инфекции.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократическую партию страны будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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