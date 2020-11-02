У премьер-министра Грузии выявили коронавирус

У премьер-министра Грузии Геогия Гахарии обнаружена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

Как сообщалось, 31 октября глава кабмина ушел на самоизоляцию, поскольку у него был длительный контакт с сотрудником охраны, у которого был выявлен COVID-19.

«В результате тестирования у премьера подтвердился коронавирус», — говорится в заявлении пресс-службы.

Там отметили, что Гахария чувствует себя хорошо, он продолжает лечиться дома.

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