У премьер-министра Грузии выявили коронавирус
Антон Демидов
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У премьер-министра Грузии Геогия Гахарии обнаружена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.
Как сообщалось, 31 октября глава кабмина ушел на самоизоляцию, поскольку у него был длительный контакт с сотрудником охраны, у которого был выявлен COVID-19.
«В результате тестирования у премьера подтвердился коронавирус», — говорится в заявлении пресс-службы.
Там отметили, что Гахария чувствует себя хорошо, он продолжает лечиться дома.
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