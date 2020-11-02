Опрос показал лидерство Байдена в ключевых штатах

Кандидат от демократов Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа в ключевых штатах, сообщает The New York Times.

Согласно опросу издания и Siena College, Байден обходит соперника на 3 пункта во Флориде, на 6 пунктов в Аризоне и Пенсильвании и на 11 пунктов в Висконсине.

Опрос также показал гендерный разрыв между сторонниками кандидатов. Так, в Аризоне Трамп получил большинство голосов от мужчин, а Байден — от женщин.

Кроме того, как пишет газета, Байден опережает Трампа среди белых избирателей с высшим образованием и среди пожилых людей.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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