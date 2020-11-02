Кравчук уверен в наличии у Зеленского плана «Б» по Донбассу

У президента Украины Владимира Зеленского есть запасной план урегулирования ситуации в Донбассе, уверен глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс».

«Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план «Б» есть у президента», – заявил Кравчук.

Кроме того, альтернативный план решения проблемы существует в контактной группе, отметил глава делегации. Он подчеркнул, что не может его разглашать.

Кравчук также подчеркнул, что Украина со своей стороны «сделала больше, чем не сделала» для урегулирования ситуации.

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