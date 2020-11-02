Трамп попросил избирателей лично и пораньше приходить на участки

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал избирателей пораньше и лично прийти на участки и проголосовать там.

«Не позволяйте им забрать ваш голос», — сказал Трамп в коротком видеообращении, опубликованном в его микроблоге.

По мнению американского лидера, грядущие выборы в США являются «самыми важными» из тех, которые когда-либо были.

Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября. Демократическую партию страны будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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