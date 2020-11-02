Более 94 млн избирателей досрочно проголосовали на американских выборах

Более 94 млн американцев проголосовали на выборах президента США досрочно, свидетельствуют данные портала United States Elections Project.

Отмечается, что это более чем две трети всех голосов, которые были отданы на выборах главы государства в 2016 году.

Так, по данным проекта, к настоящему моменту более 59 млн американцев отправили свои голоса по почте, а свыше 34 млн проголосовали на избирательных участках лично.

Кроме того, стала известна и партийная принадлежность проголосовавших (в штатах, где есть регистрация избирателей по партиям — прим. «Газеты.ru»): 45% — демократы, около 30% — республиканцы, 23% — не считают себя сторонниками ни одной партии.

Президентские выборы в США состоятся во вторник, 3 ноября 2020 года. В гонке за президентское кресло участвуют действующий хозяин Белого Дома республиканец Дональд Трамп и его оппонент от Демократической партии бывший вице-президент Джозеф Байден.

В день голосования американцам также предстоит избрать новый состав Палаты представителей, треть сенаторов и новых губернаторов в ряде штатов.

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