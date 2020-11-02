Санду обошла Додона на президентских выборах в первом туре
Карина Казанцева
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Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду победила в первом туре президентских выборов в Молдавии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК страны.
Санду набрала 36,16% голосов, обойдя действующего главу государства Игоря Додона, за которого проголосовали 32,61% избирателей.
Второй тур выборов пройдет 15 ноября.
1 ноября в Молдавии прошли президентские выборы. Явка превысила необходимый порог в 33,33%, выборы признаны состоявшимися.
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