Трамп может досрочно объявить о своей победе вечером в день выборов

Президент США Дональд Трамп заявил в разговоре с доверенными лицами, что может объявить о своей победе в ходе президентских выборов вечером в день голосования. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника.

Американский лидер уточнил, что примет такое решение, если по подсчетам станет ясно, что он «идет впереди».

Собеседники СМИ уточняют, что глава Белого дома проводил консультации по данному вопросу в течение нескольких недель. По их словам, при благоприятном раскладе Трамп намерен подняться на трибуну и объявить о своей победе.

Конечное решение о досрочном заявлении о победе на выборах президент США может принять, если будет зафиксирована его победа или большой отрыв от соперника в штатах Аризона, Айова, Джорджия, Огайо, Северная Каролина, а также Техас и Флорида.

Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября.

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