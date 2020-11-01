Стали известны окончательные результаты выборов в Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после обработки 99% голосов побеждает на выборах в парламент страны с результатом 48,16%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК республики.

Так, по итогам выборов в парламент прошли семь партий и два блока. Основной конкурент действующей власти — партия «Единое национальное движение», которую основал экс-президент страны Михаил Саакашвили, — набрала 27,12%.

Отмечается, что второй тур выборов в стране состоится в 17 мажоритарных округах, где 50% не набрал ни один из кандидатов на депутатское кресло.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы по смешанной избирательной системе: 120 депутатов были избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

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