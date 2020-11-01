Кипр закрыл программу «золотых паспортов»

На Кипре с 1 ноября отменяется Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции, передает РИА «Новости».

Причинами отмены программы стали ее недостатки и злоупотребление.

Поводом послужил громкий скандал — выход в эфир фильма-расследования о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам.

На смену может прийти новая инвестиционная программа, однако ее параметры пока не известны.

Программа действовала с 2013 года и принесла около €8 млрд инвестиций. За это время было выдано порядка 4 тысяч «золотых паспортов».

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