ЦИК Грузии опубликовал первые данные о выборах в парламент

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала на своем сайте первые данные о прошедших в стране парламентских выборах.

Согласно данным после подсчета 28,2% голосов, на выборах в парламент лидирует правящая партия «Грузинская мечта», за которую проголосовали около 54,7% избирателей. На втором месте находится оппозиционный блок «Сила в единстве». У него — 23,6% голосов.

Как стало известно, после обработки голосов с 1085 участков (28,2%), в грузинский парламент проходят пять партий и два блока: «Сила в единстве», «Грузинская мечта», «Европейская Грузия», «Альянс патриотов», «Лело», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели».

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

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