Саакашвили указал, на чем должна сосредоточиться грузинская оппозиция

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что оппозиция в стране в данный момент должна сосредоточиться на создании правительства и коалиции против лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, передает РИА «Новости».

Как сообщалось, грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» выдвинула кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах.

«Меня не интересует то, какую я буду занимать позицию. Главное, на чем мы сейчас должны сфокусировать свое внимание — это на создании правительства, действующего в интересах народа. Мы должны создать коалицию оппозиционных сил, чтобы выступить против олигарха (главного оппонента Саакашвили Бидзины Иванишвили — «Газета.Ru»)», — сказал Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что не будут баллотироваться на пост премьер-министра Грузии.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

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