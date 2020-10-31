В ЦИК Грузии поступили почти 300 жалоб в день выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии сообщила, что в день парламентских выборов получила 289 жалоб. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что большинство жалоб касается недостатков процедуры.

В Грузии проходят парламентские выборы. На 150 мест в законодательном органе претендуют 48 партий и два политических блока. По имеющимся данным, партия набирает 46%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Грузии правящая партия побеждает на парламентских выборах

— Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии

— Итоговая явка на выборах в Грузии составила 56,11%