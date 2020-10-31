Саакашвили прокомментировал итоги парламентских выборов
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя предварительные итоги парламентских выборов, поздравил оппозицию, назвав расклад триумфом. Об этом пишет «Интерфакс».
«В тех условиях, когда мне не дали возможность находиться в Грузии, оппозиционный спектр смог добиться убедительной победы на выборах. По моим подсчетом только наша партия «Единое национальное движение» получила гораздо больше, чем 33% голосов избирателей, а по мажоритарным округам почти все наши кандидаты в депутаты победили», — сказал Саакашвили.
Он отметил, что в настоящий момент главная задача — сформировать правительство национального единства. Политик подчеркнул, что не будет претендовать на пост премьера.
В Грузии 31 октября проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.
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