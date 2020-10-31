В Грузии правящая партия побеждает на парламентских выборах
Карина Казанцева
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В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» побеждает на парламентских выборах, следует из данных экзитполов телекомпании «Формула ТВ». Об этом пишет РИА «Новости».
По имеющимся данным, партия набирает 46%.
В Грузии проходят парламентские выборы. На 150 мест в законодательном органе претендуют 48 партий и два политических блока.
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