Пашинян оценил заявления Азербайджана об «освобождении» Карабаха

Заявления Азербайджана о необходимости «освободить» Нагорный Карабах являются «прямой угрозой геноцида», уверен премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, текст опубликован на сайте армянского кабмина.

«Это слово («освобождение») нужно перевести. Это означает освобождение Карабаха от армян, что является прямой угрозой геноцида», – подчеркнул Пашинян.

По его словам, армяне составляют около 80% населения Карабаха. На фоне этого Армения считает лучшей формулой разрешения конфликта «отделение во имя спасения», отметил премьер.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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