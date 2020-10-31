В Грузии на выборах произошла драка

В столичном районе Глдани в избирательном участке подрались сторонники правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и оппозиционеры, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.

«Как вам известно, сотрудники МВД мобилизованы возле избирательных участков. На этом месте произошел инцидент, противостояние между сторонами», — сказал Сирадзе.

Он добавил, что правоохранители задержали пять человек.

В Грузии проходят парламентские выборы. На 150 мест в законодательном органе претендуют 48 партий и два политических блока.

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