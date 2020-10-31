Трамп сократил отставание от Байдена за несколько дней до выборов

Президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего соперника по президентской гонке Джо Байдена на два процентных пункта. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на данные опроса.

Опрос проводился 27-29 октября.

Согласно его данным, Трампа поддерживают 44% процента опрошенных, а Байдена — 52%.

Еще по 2% респондентов поддерживают стороннего кандидата и затрудняются ответить.

Отмечается, что предпочтение Трампу отдают белые мужчины, сельские избиратели и белые евангельские христиане. Байден же популярен среди избирателей-женщин, выходцев из Латинской Америки, темнокожих, а также молодых американцев.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Соперником Трампа является кандидат от демократов Джо Байден.

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