Зурабишвили проголосовала за европейское будущее Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в парламентских выборах 31 октября, она заявила, что проголосовала за европейскую Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я проголосовала так, как это сделает каждый гражданин — свободно, мирно... Мы голосуем для того, чтобы построить ту страну, о которой все мечтаем. Это европейская, демократическая страна», — сказала грузинский лидер.

Она отметила, что избирателям придется прийти на выборы в условиях пандемии коронавируса. По ее словам, на участках обеспечена безопасность и учтены меры гигиены.

В Грузии 31 октября проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

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