В Грузии началось голосование на парламентских выборах

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в Грузии в 8.00 по местному времени (7.00 мск), сообщает ТАСС.

Граждане республики смогут проголосовать до 20.00. Всего в стране открылись более 3,8 тыс. избирательных участков, в том числе более 50 за рубежом.

В выборах принимают участие 48 партий и два политических блока. Выборы проходят по смешанной системе: 120 кандидатов пройдут в парламент по спискам и еще 30 — по мажоритарным округам.

Как отмечает агентство, лидером гонки считается правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».