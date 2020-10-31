Монсон рассказал, за кого проголосовал бы на выборах в США

Бывший боец смешанных единоборств и депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон, который получил российское гражданство в 2018 году, заявил, что не стал бы голосовать ни за одного из действующих кандидатов на выборах президента США, передает РИА «Новости».

По его словам, ни действующий американский лидер Дональд Трамп, ни его оппонент от Демократической партии Джозеф Байден не получили бы его голоса на выборах.

«Хотя ни один из кандидатов не достоин, я считаю, что Джо Байден – меньшее из двух зол. Я бы выбрал Берни Сандерса, если бы его поддержала Демократическая партия», — заявил Монсон.

Он отметил, что считает Трампа расистом и виновником раскола в стране, а Байдена — политиком, который ничего не добился за 36 лет своей карьеры.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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