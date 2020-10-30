Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Измире

Президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с сильным землетрясением в Измире. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тексте российский лидер попросил передать слова соболезнования семьям и родственникам погибших. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате землетрясения.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир», — сказано в телеграмме.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

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