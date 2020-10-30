У экс-президента Армении Кочаряна выявили COVID-19

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис политика.

Ранее пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворгян заявляла, что экс-президенты страны Левон Тер-Петросян и Кочарян хотят поехать в Москву для обсуждения проблемы Карабаха.

Кочарян сделал тест на коронавирус, чтобы вылететь в Россию. Пришел результат, и он оказался положительным.

«Результат теста оказался положительным, что было полной неожиданностью, так как у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни», — говорится в сообщении.

В связи с этим поездка бывшего президента Армении в Москву стала временно невозможной. Кочаряна отправили на самоизоляцию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-президент Армении взят под стражу

— Кочаряна отпустили домой после внесения залога почти в $4 млн

— Экс-президент Армении Кочарян и отставные генералы приехали в Карабах