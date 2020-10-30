У экс-президента Армении Кочаряна выявили COVID-19
Бывший президент Армении Роберт Кочарян заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис политика.
Ранее пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворгян заявляла, что экс-президенты страны Левон Тер-Петросян и Кочарян хотят поехать в Москву для обсуждения проблемы Карабаха.
Кочарян сделал тест на коронавирус, чтобы вылететь в Россию. Пришел результат, и он оказался положительным.
«Результат теста оказался положительным, что было полной неожиданностью, так как у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни», — говорится в сообщении.
В связи с этим поездка бывшего президента Армении в Москву стала временно невозможной. Кочаряна отправили на самоизоляцию.
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