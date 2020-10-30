Встреча глав МИД Азербайджана и Армении началась в Женеве

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов совместно с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном прибыли в Женеву для проведения совместной встречи. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут переговоры с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи будет проведено обсуждение ситуации с эскалацией насилия в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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