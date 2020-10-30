Глава КСУ увидел черты переворота в идее Зеленского распустить суд

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске КСУ имеет признаки конституционного переворота. Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что такое решение главы Украины нарушает 149 статью Конституции страны.

Тупицкий также выразил непонимание в вопросе о том, почему не указом президента предстоит отменить решение КСУ и зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело.

По его мнению, раз ответственность на себя взял один человек, не нужно вводить коллективную ответственность.

27 октября Конституционный суд Украины признал ряд норм закона «О предотвращении коррупции» несоответствующими основному закону страны. После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.

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