Лукашенко заявил, что никогда не прекратит заниматься политикой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что продолжит заниматься политикой даже после окончания своего президентского срока. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

Он подчеркнул, что его политическая карьера не подошла к закату, как некоторые считают. А президент никогда не бежал и бежать не собирается.

«Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика — это не только президент», — приводит слова президента агентство.

По его словам, хоть он однажды и покинет свой президентский пост, то не уйдет от сохранения того, что удалось сберечь. Он отметил, что готов служить республике, даже находясь на пенсии, если белорусский народ «позовет его к себе».

«И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика», — уточнил Лукашенко.

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