В Кремле призвали осознавать попытки прикрыть экстремизм религией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывает осознавать любые попытки закамуфлировать экстремизм религией.

Он подчеркнул, что ни одна конфессия не одобряет терроризм.

«Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать. Это не что иное, как экстремизм и терроризм», — сказал Песков.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена.

До этого в пригороде Парижа радикальный исламист обезглавил учителя истории, который во время урока показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Террорист был убит полицейскими при попытке его задержания.

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