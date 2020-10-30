МИД: Москва не раз предупреждала Париж об опасности террористов

Москва не раз предупреждала Париж об опасности террористов - выходцев с Северного Кавказа, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Возвращаясь к теме радикализации, могу сказать, что мы неоднократно предупреждали наших французских партнеров об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, а они принимали их как «борцов за свободу»», — сказал Сыромолотов.

Он отметил, что многие такие мнимые борцы за свободу нашли убежище во Франции и даже стали гражданами страны.

Политик также подчеркнул, что борьба с терроризмом занимает важное место в российско-французских отношениях.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

16 октября во Франции обезглавили учителя, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство терактом. Журнал Charlie Hebdo, публиковавший карикатуры на пророка Мухаммеда, осудил убийство. В 2015 году редакция журнала подверглась нападению террористов из-за публикации карикатур на пророка.

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