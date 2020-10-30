Трамп заявил, что он не политик

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не является политиком. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Если я не похож на типичного вашингтонского политика, то это потому, что я не политик», — говорится в сообщении.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент, губернаторы 13 штатов, все члены палаты представителей и треть сената Конгресса.

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