Трамп заявил, что он не политик
Максимс Краюшкинс
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не является политиком. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Если я не похож на типичного вашингтонского политика, то это потому, что я не политик», — говорится в сообщении.
Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент, губернаторы 13 штатов, все члены палаты представителей и треть сената Конгресса.
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