Кравчук: Киев предоставит дорожную карту по Донбассу

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что власти Украины через неделю подготовят план действий по достижению мира в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни в Донбассе. Возможно, это главное для нас», — говорится в сообщении.

По его словам, на данном этапе Минские договоренности не являются универсальными и не могут решить полностью все вопросы.

Как сообщил ранее полпред России в Контактной группе Борис Грызлов, Киев обязался в течение недели предоставить дорожную карту по урегулированию конфликта в Донбассе. Это поэтапный план урегулирования конфликта на востоке Украины, который соответствует Минским соглашениям и Резолюции Совбеза ООН.

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