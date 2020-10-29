Макрон прибудет в Ниццу после теракта в местном соборе

Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Ниццу после того, как неизвестный напал на прихожан местного собора с ножом и убил трех человек. Об этом заявил мэр города Кристиан Эстрози в эфире телеканала BFM.

«Я благодарю президента республики, который позвонил мне и сейчас, возможно, находится по дороге в Ниццу, чтобы оказать свою поддержку», — сказал Эстрози.

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на людей около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. При нападении мужчина выкрикивал исламские лозунги. Жертвами теракта стали три человека, в том числе христианский священник. Один из прихожан был обезглавлен.

Расследованием займется антитеррористический комитет французской прокуратуры. Количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв нападения в Ницце увеличилось до трех

— Власти Ниццы закрывают все церкви в городе на фоне нападения у собора