Fox News: исчезли секретные документы о Хантере Байдене

Телеканал Fox News сообщил о пропаже секретных документов о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты США от демократов и бывшего вице-президента страны Джо Байдена.

В понедельник, 26 октября, телеканал получил от источника ряд документов о семье Байден, рассказал в эфире ведущий Такер Карлсон. По его словам, Fox News считает документы достоверными.

По словам Карлсона, он и его коллега, находившиеся в Лос-Анджелесе, попросили продюсера прислать им эти документы из Нью-Йорка, однако в процессе пересылки они пропали.

«Документы о Байдене так и не прибыли в Лос-Анджелес. Во вторник утром мы получили от транспортной компании информацию о том, что наша посылка была вскрыта, а содержимое исчезло», – поделился ведущий.

Компания провела расследование, однако на данный момент «ни одной рабочей теории» о том, как документы могли пропасть, заключил Карлсон.

Ранее газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена, который был найден в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая потом была передана личному адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Юрист затем предоставил электронные материалы СМИ.

В одном из материалов издания содержалась переписка Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

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