ЕС призывает к немедленным переговорам по Карабаху

Евросоюз призывает стороны нагорно-карабахского конфликта к немедленному началу переговоров по мирному урегулированию ситуации, указано в заявлении официального представителя Европейской службы внешних связей.

«Европейский Союз напоминает сторонам конфликта об их обязательствах по защите жизни гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом», – подчеркивается в сообщении.

В заявлении отмечается, что ЕС считает неприемлемым продолжение боевых действий в Карабахе после трех соглашений о прекращении огня, заключенных при посредничестве России, Франции и США.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нагорный Карабах: Эрдоган предложил Путину совместное решение

— Советник Пашиняна заявил о ключевой роли России в перемирии в Карабахе

— Ереван обвиняет Баку в передаче террористам контроля над частью фронта