Киев обязался предоставить дорожную карту по Донбассу

Киев обязался в течение недели предоставить дорожную карту по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов, передает ТАСС.

По его словам, на заседании группы, которое прошло 14 октября, представители Донбасса предложили проект дорожной карты.

Это поэтапный план урегулирования конфликта на востоке Украины, который соответствует Минским соглашениям и Резолюции Совбеза ООН.

«После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой, сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты», — отметил Грызлов.

Он считает, что это может помочь в создании условий для «выхода из тупика» в переговорах.

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