Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден досрочно проголосовал в городе Уилмингтон (штат Делавэр) на выборах, пишет ТАСС.

«Я намерен сделать то, что, надеюсь, сделаете и вы. Я выйду из здания и проголосую», — сказал Байден.

Оппонент Байдена, действующий глава США Дональд Трамп, тоже проголосовал досрочно. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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