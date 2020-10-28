Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США
Карина Казанцева
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Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден досрочно проголосовал в городе Уилмингтон (штат Делавэр) на выборах, пишет ТАСС.
«Я намерен сделать то, что, надеюсь, сделаете и вы. Я выйду из здания и проголосую», — сказал Байден.
Оппонент Байдена, действующий глава США Дональд Трамп, тоже проголосовал досрочно. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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