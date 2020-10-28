Макрон заявил о необходимости восстановления хороших отношений с РФ
Максимс Краюшкинс
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости восстановления хороших отношений между ЕС и Россией. Об этом сообщает ТАСС.
«Безопасность в Европе не может быть гарантирована без последовательного восстановления доверия в отношениях с Россией», — сказал Макрон.
Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.
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