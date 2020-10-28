Путин заявил, что пока рано говорить о второй волне коронавируса в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что пока рано говорить о распространении второй волны коронавируса в стране, так как некоторые регионы до сих пор сталкиваются с последствиями первой, сообщает РИА «Новости».

«Мы не говорим, там, о какой-то второй волне, но как вот мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», — сказал Путин.

По его словам, властям необходимо своевременно реагировать на все происходящие и «держать руку на пульсе».

Он добавил, что борьба с коронавирусом в РФ ведется и на экспертном уровне, однако вопросов в связи с пандемией остается немало.

По последним данным, коронавирусом в России заразились более 1,5 млн человек.

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