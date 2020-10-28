Глава отдела госдепа США заразился коронавирусом после визита в Европу

Глава отдела политического планирования госдепартамента США Питер Берковиц заболел COVID-19 после поездки в Европу. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, во время поездки сотрудник Госдепа встречался с высокопоставленными чиновниками в Будапеште и Париже. Также он посетил резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министерство иностранных дел в Лондоне, сообщил собеседник газеты.

Как рассказал один из источников, Берковиц не всегда использовал средства индивидуальной защиты и соблюдал безопасную дистанцию.