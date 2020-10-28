В США заявили о снижении угрозы выборам президента со стороны РФ
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что степень угрозы американским выборам, которая якобы исходит со стороны России и Ирана, снизилась. Об этом он сказал в интервью телекомпании CBS.
По его словам, до начала выборов любой противник США — «будь то Россия, будь то Иран, кто-либо в киберпространстве», — имеют «отличную возможность». И. о. министра отметил, что в Вашингтоне хорошо понимают, что «делают» противники Соединенных Штатов Америки.
«Мы остаемся в состоянии повышенной готовности. Означает ли это, что они больше ничего не попробуют? Точно нет. Они вполне могут», — сказал Вульф.
Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран якобы получили данные о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы в США, которые пройдут 3 ноября.
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