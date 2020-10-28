Трамп заявил, что Россия завидует военной мощи США

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай завидуют военной мощи Соединенных Штатов Америки, передает РИА «Новости».

Глава Белого дома во время выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин отметил, что США обладает лучшими вооруженными силами в мире. Политик также пообещал своим избирателям, что в случае переизбрания на второй срок он со своей командой сделает из страны главного мирового производителя товаров и положит конец зависимости в этом от КНР.

«Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме», — заявил Трамп.

При этом американский лидер выразил надежду, что США не придется его применять.