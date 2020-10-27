Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер выразил озабоченность из-за продолжающихся в этом регионе военных действий, а также все более масштабного вовлечения в конфликт террористов из Ближнего Востока.

Кроме того, Путин сообщил Эрдогану о контактах с властями Азербайджана и Армении. Он также рассказал ему о шагах, которые предпринимаются в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса.

Лидеры договорились о дальнейшем сотрудничестве по этому вопросу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора заявили о необходимости обеспечения скорейшего прекращения огня в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.