Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Оксана Черемисова
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран обсудили Сирию, Ливию и конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе.
Также президенты условились продолжить координацию ведомств и спецслужб России и Турции.
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