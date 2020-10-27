Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обсудили Сирию, Ливию и конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе.

Также президенты условились продолжить координацию ведомств и спецслужб России и Турции.

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