Путин не контактировал с Лавровым, ушедшим на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин не встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, ушедшим на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Все визиты и встречи министра переносятся на более поздний срок.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 43 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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