Захарова оценила данные о возможном освобождении россиян в Ливии
Говорить о результатах переговоров об освобождении задержанных в Ливии россиян преждевременно, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, контакты по данному вопросу активизировались, однако говорить о результатах еще рано.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Россия достигли соглашения об освобождении находящихся в ливийской тюрьме россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.
Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Ливии в 2019 году. Их подозревают во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии.
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