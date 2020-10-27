Захарова оценила данные о возможном освобождении россиян в Ливии

Говорить о результатах переговоров об освобождении задержанных в Ливии россиян преждевременно, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, контакты по данному вопросу активизировались, однако говорить о результатах еще рано.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Россия достигли соглашения об освобождении находящихся в ливийской тюрьме россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Ливии в 2019 году. Их подозревают во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg: власти Ливии могут освободить задержанных россиян

— Атака на выборы? В Ливии задержали двух россиян