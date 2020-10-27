Лукашенко заявил, что в действиях протестующих есть признаки терроризма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в действиях протестующих появились признаки терроризма, передает БелТА.

По словам главы государства, участники акций попытались заблокировать железнодорожные пути. Это могло стать причиной аварий и гибели граждан.

«Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — заявил Лукашенко.

Он также признал, что последние несколько дней свидетельствуют о том, что протестующие пересекли «красную черту».

Ранее в Белоруссии прошел первый день общенациональной забастовки.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула правительству Белоруссии.

В 13-дневный срок президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.