Лукашенко заявил, что в действиях протестующих есть признаки терроризма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в действиях протестующих появились признаки терроризма, передает БелТА.
По словам главы государства, участники акций попытались заблокировать железнодорожные пути. Это могло стать причиной аварий и гибели граждан.
«Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — заявил Лукашенко.
Он также признал, что последние несколько дней свидетельствуют о том, что протестующие пересекли «красную черту».
Ранее в Белоруссии прошел первый день общенациональной забастовки.
25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула правительству Белоруссии.
В 13-дневный срок президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.
В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.